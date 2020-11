Akuo Energy gèle un important projet éolien en Australie

(@Granite Hills Wind Farm)

Akuo Energy stoppe le développement de son projet éolien de 132 MW Granite Hills en Australie, dans la région de Brown Mountain et l’État de la Nouvelle-Galles-du-Sud au sud-est du continent. Initié en 2016, finalement revu à 23 turbines de 230 mètres de hauteur, il en était au stade des autorisations environnementales et avait été redimensionné au printemps pour mieux répondre aux attentes des riverains. Le closing financier, tel que présenté par le descriptif en ligne de Granite Hills Wind Farm, était prévu pour 2023 et la mise en service, en 2025. Le média australien Renew Economy, qui signale et commente l’information, cite un communiqué par mail du 3 novembre du développeur français, lequel invoquerait « la pression financière extrême imposée par ...