Tarifs solaires pré-2011 : une semaine pour transiger

Ministère de l’économie et des finances © Fred Romero, Flick

Le temps s’accélère pour la renégociation des tarifs d’achat solaires antérieurs à 2011. Le ministère de l’Economie et des Finances souhaite qu’un amendement au projet de Loi de finances pour 2021 puisse être rédigé et déposé avant mi-octobre. Comme annoncé par le ministère de la Transition écologique (MTE) le 28 septembre, de premiers contacts s’ébauchent entre Bercy, le MTE et les représentants de la filière : le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et Enerplan, avec une mobilisation des producteurs solaires les plus concernés.