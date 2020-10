Financement participatif : Lendosphere anticipe une bonne année

Des taux d’intérêt bruts maintenus entre 4% et 6%, des actifs soutenus par la puissance publique et porteurs de sens : le financement participatif des énergies renouvelable fait partie des valeurs refuges en 2020. En témoignent les prévisions de collecte de la plateforme spécialisée Lendosphere. Elle anticipe une collecte cumulée depuis sa création entre 90 et 100 M€ à la fin de l’année contre presque 60 M€ douze mois plus tôt.

« Les reports de collecte en mars et avril, liés aux décalages de chantiers et d’enquêtes publiques, sont peu à peu rattrapés. Plus généralement, « le monde d’après » fait réfléchir les épargnants, qui constatent par ailleurs ...