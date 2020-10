Rénovation : de nouveaux barèmes mais gare à la surchauffe

Le ministère de la Transition écologique (MTE) a publié aujourd’hui les nouveaux barèmes de MaPrimeRenov. Ils étaient attendus de pied ferme par les acteurs du secteur pour dimensionner leurs offres de sorte à massifier pour de bon la rénovation énergétique en France. Un accent particulier est mis sur les travaux de fond comme les rénovations globales et l’atteinte d’objectifs BBC. Face à la hausse attendue de l’activité, saluée par la filière, certains professionnels craignent que les bras manquent.

Bonus BBC

Dans un souci de lisibilité, l’administration a élaboré un code couleur selon les revenus et la géographie (Ile-de-France ou non) des ménages. « Il y a un vrai souci de clarté avec des tableaux présentant le cumul de l’aide publique MaPrimeRenov, et privée, les certificats d’économies d’énergie », se félicite Marina Offel de de Villaucourt, directrice des affaires publiques et juridiques de GeoPlc/Hellio. La nouveauté concerne ...