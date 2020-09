Enedis fait sa révolution numérique

Enedis vient d’annoncer un plan industriel quinquennal (2020-2025) dans le but de « devenir le service public préféré des Français ». Parmi ses huit engagements, le gestionnaire de réseau compte réduire de 20% ses émissions de CO2 d’ici à 2025 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Outre la qualité de la distribution, Enedis s’engage également à industrialiser ses solutions innovantes en matière de transition énergétique et à en imaginer d’autres.

Transformation numérique

Ce plan a été élaboré suite à une grande consultation lancée pendant le confinement par le GRT auprès de ses salariés et de ses différentes parties prenantes. « L’exercice a été un succès avec 200 000 contributions déposées par environ 20 000 personnes. Cela nous a permis de mieux comprendre les attentes de nos partenaires et de nos agents sur le terrain », se félicite Marc Lotz, directeur régional Pyrénées Landes d’Enedis. Les salariés ont notamment insisté sur la simplification des procédures et l’importance d’adopter une démarche dans laquelle le client est au centre des préoccupations. Ce qui ...