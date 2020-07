Jean Castex annonce 20 Mds€ pour la relance verte

© Assemblée Nationale

Rarement l’écologie avait été aussi souvent citée dans un discours de politique générale de Premier ministre. Cet après-midi à l’Assemblée nationale, Jean Castex a livré un plaidoyer en faveur de la relance verte, avec l’ambition de « faire de l’économie française l’économie la plus décarbonée d’Europe ». Sur les 100 Mds€ du Plan de relance, 20 Mds€ vont être consacrés à la transition écologique, en particulier à la rénovation énergétique des bâtiments, à la décarbonation des transports – le soutien aux batteries étant cité nommément -, à l’amélioration de l’alimentation, au recyclage.

Des CTE aux CDE

« Je crois en la croissance écologique, pas en la décroissance verte », a formulé le nouveau locataire de l’hôtel de Matignon. Cette politique compte s’appuyer sur les propositions de la Convention citoyenne, qui doivent faire l’objet comme prévu d’un projet de loi à l’automne. Mais aussi et peut-être surtout sur les « territoires », un terme qui, en nombre de citations dans le discours, rivalise avec l’écologie. Jean Castex a ainsi annoncé un “Contrat de développement écologique”, avec “des plans d’actions concrets et des chiffres mesurables”, et dont l’État sera partenaire et financeur. Il reste à mieux connaître ces futurs contrats, qui rappellent les Contrats de transition écologique mis en place depuis 2017 mais avec ...