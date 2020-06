Les volumes de CEE en retard, la 5e période aussi

Parue hier, la lettre mensuelle d’information du ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) sur les certificats d’économies d’économie d’énergie (CEE) indique que 41 TWh cumac ont été délivrés en avril – contre 28,7 TWhc en mars -, ce qui correspond au rythme moyen observé sur les 12 derniers mois et signifie que le confinement n’a plus d’influence à la baisse.

Ce volume reste en retrait par rapport à l’objectif de 2 100 TWhc prévu pour la 4e période, qui suppose une volume mensuel de 47,7 TWhc : « Nous sommes en-dessous de l’objectif alors que nous n’avons pas encore encaissé l’impact du Covid sur la réalisation des projets et donc la délivrance de CEE », estime Sylvain Lagarde, ...

co-fondateur de l’opérateur Eqinov. Ce spécialiste estime qu’en mai et juin, les volumes risquent d’être faibles, en raison de la mise à l’arrêt des chantiers due à la crise sanitaire. Cela dit, il observe que sur le segment des industriels et du tertiaire – celui d’Eqinov – les travaux et missions de conseil reprennent. La situation s’est moins dégradée que Sylvain Lagarde ne le craignait : « 20 à 25% de nos projets subissent un décalage, qui ne dépasse pas trois mois. Nous avons craint un temps que 40% à 50% de projets soient impactés. Il faut néanmoins rester prudents. Nous y verrons plus clair au début de l’été ». Sur le marché des particuliers, le retour à la normale pourrait être un peu plus long, car les bénéficiaires semblent mettre plus de temps à rouvrir leurs portes.

Possible remontée des cours

Ce déséquilibre entre les CEE délivrés et le rythme nécessaire pour honorer l’obligation globale devrait théoriquement faire remonter le prix des certificats. Or il reste stable depuis le début de l’année, car la crise a enrayé cet éventuel mouvement, sans doute au soulagement des obligés. Avec la relance, Eqinov anticipe logiquement sur une remontée des cours, avec un effet stimulant sur le déclenchement de nouvelles opérations d’économies d’énergie.

La lettre d’information du MTES fait par ailleurs le tour des nouveautés du mois et de celles prévues dans les semaines qui viennent, comme le projet d’arrêté pour l’arrivée du thermostat avec régulation performante au sein de Coup de Pouce à partir de septembre. De nouveaux encouragements pour le vélo sont aussi attendus, via les programmes Alvéole et Adma. En revanche, le MTES ne dit rien du lancement de la concertation pour la 5e période, qui aurait dû déjà débuter. Or l’administration avait souhaité donner de la visibilité aux parties prenantes dès fin 2020. La préparation va devoir être menée tambour battant, d’autant que l’étude de l’Ademe sur les gisements, présentée en décembre dernier, est enfin parue. Elle estime que « le gisement global estimé pour la 5e période est de 1 176TWh cumac pour le scénario bas, 1501 TWh cumac pour le scénario médian et 1841 TWh cumac pour le scénario haut. »