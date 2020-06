Cinq start-up de l’énergie sélectionnées pour le Forum 5i

(@F5i)

Masques et distanciation seront peut-être encore de rigueur le 29 septembre prochain pour le Forum 5i* qu’organise ce jour-là Grenoble-Alpes Métropole. Pour la 23e édition de cette exposition annuelle, la collectivité a retenu le thème « Innovation et empreinte carbone ». L’occasion de rencontrer des start-up et projets frais issus des laboratoires de recherche régionaux, dans un territoire historiquement fertile en la matière. Parmi eux, au moins cinq ont à voir directement avec la production et la consommation d’énergie.

1) K-INF optimise la gestion de puissance (Power management system, PMS) des systèmes hybrides/multi-stockage. Par exemple, ...