CertiNergy & Solutions, fer de lance des économies d’énergie BtoB chez Engie

(@Olmix)

Pour passer au mieux 2020, l’une des bonnes idées consiste à travailler dans la transition énergétique. Dans la production d’énergie, mais aussi dans sa gestion. « Avant la crise du Covid-19, nous anticipions une croissance de 20% de notre chiffre d’affaires. Elle devrait se situer autour de 10% », prévoit ainsi Mathias Welschbillig, directeur général de CertiNergy & Solutions. Acquis par Engie en janvier 2019 auprès d’Effy, ce spécialiste des certificats et des travaux d’économies d’énergie dans le BtoB – Teksial est pour sa part dédié au marché des particuliers chez Engie – a dégagé un chiffre d’affaires de 120 M€ en 2019 et affiche une rentabilité non dévoilée mais quand même saluée la semaine dernière par Jean-Pierre Clamadieu, président d’Engie, venu rendre visite à cette unité de 120 personnes installées à Paris et Angers.

Développement international

« Notre souci consiste cette année à gérer au mieux la croissance, à recruter les personnes dont nous avons besoin », se réjouit Mathias Welschbillig. Cet optimisme s’alimente à plusieurs sources. Dans les espoirs de développement international notamment, en particulier dans le froid et de la climatisation dont Engie est un des spécialistes, ce qui sert aujourd’hui de tremplin à sa nouvelle filiale. CertiNergy est déjà présent en ...