La France était le deuxième marché EnR européen en 2018

Le baromètre EurObserv’ER a répertorié les principaux indicateurs socio-économiques des filières d’énergies renouvelables électriques et thermiques pour chaque pays d’Europe. Il contient les chiffres traditionnels des capacités installées et des productions par chacune des filières EnR. L’éolien et l’hydroélectricité se partagent ainsi plus des deux tiers de la production d’électricité renouvelable en Europe. Suivent la biomasse (18%) et le solaire. Dans la chaleur, la biomasse prédomine sans contestation (76,6%).

Près de 20 Mds€ de CA en France

Le chiffre d’affaires du secteur des énergies renouvelables en Europe atteignait près de 160 Mds€ en 2018 (+10%), dont ...