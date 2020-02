Le plan du gouvernement pour des villes neutres en carbone

Le gouvernement a présenté une feuille de route « ville durable ». Lancé par les ministres Jacqueline Gourault (cohésion des territoires) et Julien Denormandie (ville et logement), ce plan comprend 10 mesures. L’objectif est de rendre les villes « sobres, résilientes et solidaires avec leurs habitants » pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Comme le formule par communiqué Julien Denormandie, « notre plan s’est concentré sur une question simple : comment aider les territoires à démultiplier les programmes et les accélérer ».

Une plateforme d’innovation

La mesure la plus concrète est...