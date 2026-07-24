La nouvelle vague des agrégateurs d’électricité

Aujourd’hui, « piloter un parc d’électricité renouvelable est devenu beaucoup plus complexe », affirme Nordine Mazeghrane, directeur des prévisions, de l’optimisation et du pricing chez Agregio. De la crise de l’énergie de 2022 et 2023 à la multiplication des réglementations nécessaires à une bonne gestion du réseau, le marché de l’agrégation s’est transformé de fond en comble en quelques années. Ces acteurs se révèlent de plus en plus importants pour les producteurs d’énergie et ...
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