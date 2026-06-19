Prix négatifs : l’impact financier de l’arrêté “échelonnement” reste incertain

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Premier bilan 45 jours après la mise en oeuvre de l’arrêté “échelonnement” du 19 avril 2026. Le texte, entré en vigueur le 1er mai, impose aux énergies renouvelables sous complément de rémunération de décaler leurs arrêts pour toucher pleinement leur prime de non production en période de prix négatif. Malgré le peu de temps pour intégrer les nouvelles règles dans les systèmes d’information, les exploitants et agrégateurs sont tant bien que mal parvenus à adapter la production des installations. En revanche, l’impact sur les revenus reste mystérieux.

103 heures de prix négatifs en mai

Première observation : les gestionnaires du réseau ont plutôt bien anticipé les risques que faisait courir ce mois de mai. Avec pas moins de 103 heures de prix négatifs, à comparer aux 508 heures sur l’ensemble de l’année 2025, mai 2026 a bien constitué un défi pour la gestion du réseau électrique français. Ce dernier voit de plus en plus régulièrement plusieurs gigawatts de production renouvelable s’arrêter brusquement pour reprendre quelques heures plus tard lorsque les prix redeviennent positifs. C’est précisément cet effet falaise que cet arrêté visait à réduire en décalant les arrêts des centrales EnR divisées en deux groupes sur une fenêtre de 10 minutes.

Avec succès selon RTE qui a observé “de façon agrégée et sur la base des premières données temps-réel, un meilleur comportement lors des arrêts et reprises de production, avec un déséquilibre plus réduit lors de ces épisodes. A titre d’exemple, RTE observait en début d’année qu’environ trois quarts des arrêts avaient lieu en dehors de la plage temporelle attendue et définie dans l’arrêté ; ce comportement s’est fortement résorbé sur les épisodes de mai”, indique le gestionnaire de réseau de transport à GreenUnivers.

Si le GRT estime qu’il est encore trop tôt pour tirer un retour d’expérience approfondi, il a pu constater que “les acteurs s’étaient bien adaptés au passage au pas 15 minutes”. Un constat partagé par Géry Lecerf, président de l’Afieg : “les agrégateurs ont été vraiment bons élèves au regard du peu de temps dont ils ont disposé pour adapter les contrats et les systèmes d’information. Il a fallu aussi passer beaucoup de temps à comprendre la complexité de l’arrêté et l’expliquer aux producteurs. Cela a parfois pu générer des tensions commerciales et contractuelles. En résumé, nous y sommes arrivés mais il ne faut plus reproduire cette manière de procéder. Le temps réglementaire doit mieux s’adapter au temps économique”.

La complainte de Géry Lecerf s’explique aussi par les évolutions réglementaires que les agrégateurs et exploitants d’EnR devaient intégrer sur d’autres sujets connexes : le passage au pas de temps de 15 minutes, le mécanisme de capacité et la participation au mécanisme d’ajustement. “Une véritable avalanche réglementaire”, déplore-t-il.

Quid des rémunérations ?

Il reste à déterminer l’impact de cet arrêté sur le montant des primes pour non production que toucheront les producteurs. Sur ce point, des zones d’ombre persistent. “On s’interroge sur la manière dont l’effectivité des arrêts des arrêts sera contrôlée”, indique Géry Lecerf. Sur ce point, les gestionnaires de réseau auront un rôle incontournable, particulièrement Enedis qui exploite le réseau qui compte le plus d’installations d’énergies renouvelables. Interrogée par la rédaction, le GRD explique : “Enedis s’est mis en capacité de déployer les outils nécessaires à la bonne implémentation des dispositions de l’arrêté. Ces outils participeront, aux côtés de ceux des autres gestionnaires de réseaux, à l’établissement des données nécessaire au contrôle de l’effectivité des échelonnements, intégré dans le versement du soutien public par EDF OA”. Et de préciser : “les deux paramètres du complément de rémunération « Energie injectée » et « Nombre d’heures prix négatifs » seront calculés en tenant compte des décalages de 5 minutes introduits par l’arrêté”.

L’impact sur le montant des primes touchées par les exploitants risque de mettre un certain temps à être pleinement identifié. En effet comme le rappelle Aurore-Emmanuelle Rubio, associée au cabinet d’avocats CMS Francis Lefebvre, le calcul et versement des primes est “un dispositif complexe avec étapes qui s’étale dans le temps avec des régularisations annuelles pour corriger d’éventuelles erreurs et fixer les valeurs définitives qui peuvent intervenir plusieurs mois après la date effective de production”. Un délai confirmé par Enedis : “Pour la première année 2026, ces traitements seront intégrés dans la régularisation annuelle effectuée début 2027”.

Un dispositif transitoire

L’arrêté “échelonnement” prévoit qu’un bilan semestriel soit effectué sur sa pertinence et sa mise en oeuvre, a priori à partir d’octobre 2026. En attendant ce premier bilan semestriel, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) vérifiera de son côté les données et l’effet sur les finances publiques lors des exercices annuels de revue des CSPE. Se posera alors la question de sa pérennité,car comme le rappelle Aurore-Emmanuelle Rubio : “il s’agit à la base d’un dispositif transitoire”. Or, pour l’instant aucun groupe de travail n’a été créé et il est peu probable que ce soit le cas avant qu’un premier retour d’expérience ne soit formalisé. A partir de là, des propositions pourront être faites. L’Afieg souhaite ainsi que la France adopte à l’avenir un dispositif moins contraignant pour les exploitants en s’inspirant notamment de l’exemple espagnol. Depuis le fameux black-out d’avril 2025, les installations EnR doivent gérer leurs arrêts/reprises sur une rampe de 10 minutes, laissant ainsi davantage de latitude aux responsables d’équilibre dans la gestion de leur parc