L’hydrogène, les CEE, le mécanisme de capacité au menu du CSE

En plus du projet d’arrêté sur la réduction du seuil au-dessus duquel EDF OA peut demander aux centrales EnR sous obligation d’achat d’arrêter de produire si les prix spot de l’électricité deviennent négatifs, le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) examinera le 30 juin trois nouveaux arrêtés et décret : ...
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