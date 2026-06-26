La France encore insatisfaite des négociations européennes sur les réseaux

Mi-figue mi-raisin. Les Etats membres de l’Union européenne ont arrêté leur position, disponible en fin d’article, sur le « paquet réseau » consacré aux interconnexions européennes lors du Conseil européen de ce vendredi 26 juin. La France n’a pas réussi à faire valoir l’ensemble de ses doléances. Les négociations jusqu’à obtenir un texte définitif sont encore ...

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