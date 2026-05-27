Repowering éolien : 4 à 6 chantiers par an chez Engie jusqu’en 2030

@Léa Commeau, Engie

Le renouvellement de ses parcs éoliens est devenu une voie de croissance pour Engie dans les EnR électriques en France. A Fienvillers, près d’Amiens, l’énergéticien démonte en ce moment les cinq turbines de l’une de ses 180 centrales tricolores. Elle était âgée de 19 ans et affichait une puissance de 8,3 MW. Engie va y édifier d’ici octobre quatre machines neuves, un peu plus hautes – de 110 à 130 mètres en bout de pale – mais nettement plus productives, puisque que la génération d’électrons y passera à ...