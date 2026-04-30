RTE souscrit un emprunt inédit à la Caisse des dépôts pour son plan à 100 Mds€

Par
Paul Messad
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(c) Pixabay

La Caisse des dépôts a confirmé ce jeudi 30 avril un engagement de 5 Mds€ de prêts pour RTE, le gestionnaire de réseau électrique. Cet accord est ...

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