RTE souscrit un emprunt inédit à la Caisse des dépôts pour son plan à 100 Mds€

La Caisse des dépôts a confirmé ce jeudi 30 avril un engagement de 5 Mds€ de prêts pour RTE, le gestionnaire de réseau électrique. Cet accord est ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte