La Caisse des dépôts a confirmé ce jeudi 30 avril un engagement de 5 Mds€ de prêts pour RTE, le gestionnaire de réseau électrique. Cet accord est ...
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RTE souscrit un emprunt inédit à la Caisse des dépôts pour son plan à 100 Mds€
La Caisse des dépôts a confirmé ce jeudi 30 avril un engagement de 5 Mds€ de prêts pour RTE, le gestionnaire de réseau électrique. Cet accord est ...