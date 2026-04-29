Qui est Cédric Bourillet, futur chef de la DGEC ?

Cédric Bourillet, actuellement directeur de la prévention des risques (DGPR), va, selon toute vraisemblance, prendre la tête de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), selon les informations de Politico, La Lettre et du Bulletin Quotidien. Il va remplacer Sophie Mourlon, à la tête de la DGEC depuis juillet 2023. Sa nomination ...
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