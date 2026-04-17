Electrification : les industriels défendent le statu quo sur la fiscalité

Par
Paul Messad
-
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(Crédit : Pexels / Kateryna Babaieva)

Document — GreenUnivers publie le document de synthèse des 36 participants au groupe de travail sur l’électrification de l’industrie et de l’artisanat, disponible en fin d’article. ...

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