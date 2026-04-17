Electrification : les industriels défendent le statu quo sur la fiscalité

Document — GreenUnivers publie le document de synthèse des 36 participants au groupe de travail sur l’électrification de l’industrie et de l’artisanat, disponible en fin d’article. ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte