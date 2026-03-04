Les mesures attendues du plan d’électrification

A quelles conditions le plan d’électrification du gouvernement sera-t-il un succès ? De l’avis de plusieurs participants aux groupes de travail, l’heure n’est pas au grand soir permettant de susciter une envolée de la demande électrique. « Il ne faut pas en attendre de miracles », confie l’un d’eux. Pour autant, des mesures pourraient en découler et faire office de ...

