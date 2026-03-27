Les échos de Time to Change [2e journée]

Deux anciens dirigeants et fondateurs d’Akuo Energy cédé à Ardian se tournent vers la finance pour améliorer l’agriculture. Patrice Lucas a lancé Micellium, une société d’investissement dédié à l’accélération de la transition dans ce secteur. Ce pionnier de l’agrivoltaïsme chez Akuo va utiliser son expérience pour créer des centrales électriques mais des fonds seront aussi consacrés à la régénération des sols, à la gestion des déchets, à la biodiversité que favorise l’agroécologie. « Il n’y a plus de discussion quant au fait que le modèle agricole dominant est à bout de souffle », assure Patrice Lucas. Micellium va approfondir son partenariat avec le fonds Agriterra Group, créé par Steve Arcelin, lui aussi co-fondateur d’Akuo et lui aussi ...

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