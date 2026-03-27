Les échos de Time to Change [2e journée]

Une sélection d’informations sur les investisseurs et entrepreneurs de la transition énergétique et écologique collectées lors de la seconde journée du Forum Time to Change 5e édition. Il est organisé par l’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i), GreenUnivers et Option Finance les 26 & 27 mars 2026 à Deauville (Calvados).
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Deux anciens dirigeants et fondateurs d’Akuo Energy cédé à Ardian se tournent vers la finance pour améliorer l’agriculture. Patrice Lucas a lancé Micellium, une société d’investissement dédié à l’accélération de la transition dans ce secteur. Ce pionnier de l’agrivoltaïsme chez Akuo va utiliser son expérience pour créer des centrales électriques mais des fonds seront aussi consacrés à la régénération des sols, à la gestion des déchets, à la biodiversité que favorise l’agroécologie. « Il n’y a plus de discussion quant au fait que le modèle agricole dominant est à bout de souffle », assure Patrice Lucas. Micellium va approfondir son partenariat avec le fonds Agriterra Group, créé par Steve Arcelin, lui aussi co-fondateur d’Akuo et lui aussi ...
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