La Cour des comptes met en lumière les zones d’ombre du soutien public aux EnR

@ Terre et Lac

Est-ce que le soutien financier public au développement du solaire, de l’éolien et du biométhane est fixé au juste niveau en France métropolitaine ? C’est la question que s’est posée la 2e chambre de la Cour des comptes, dans un rapport sur les coûts des énergies renouvelables pour la puissance publique via les charges de service public de l’énergie (CSPE).

Globalement, la Cour des comptes reconnaît une lacune importante : ...