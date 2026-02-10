Manifestation réussie des salariés des EnR soutenus par les syndicats et les élus

Reportage – C’est réussi. Les salariés des énergies renouvelables électriques étaient plus de 500 mardi 10 février aux Invalides, tout proche de l’Assemblée nationale, à entonner des slogans pour protester contre la politique énergétique actuelle. A Montpellier, ils étaient 200 à braver la pluie devant l’Hôtel de préfecture. Au cumulé, les organisateurs s’attendaient raisonnablement à un peu moins. Ils réalisent donc un petit exploit pour une filière peu habituée à battre le pavé et qui s’est organisée en quelques jours seulement. La dernière fois qu’ils s’étaient donné rendez-vous, le gouvernement actait un moratoire de quelques mois. C’était en 2010. Aujourd’hui, l’enjeu est tout aussi crucial et résumé sur la banderole du rassemblement : « Stop à la casse des emplois et de l’industrie des énergies renouvelables ».

En cause, l’attentisme des pouvoirs publics sur le soutien à la filière, privée d’objectifs de développement depuis des années, et d’appel d’offres depuis plusieurs mois. On entre en ce moment dans le money time, puisque la feuille de route énergétique du pays (PPE 3) est enfin annoncée pour jeudi ou vendredi, après deux ans et demi d’attente. Elle contient les objectifs de volumes de développement de l’éolien et du solaire pour les 5 à 10 prochaines années. Ils n’ont cessé ...