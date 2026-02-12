Eurazeo se renforce dans la décarbonation du secteur maritime

Premier closing pour le fonds Esmi II d’Eurazeo. La société de gestion annonce avoir réuni 175 M€ pour le deuxième millésime, lancé en décembre dernier, de son véhicule Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure, voué à la décarbonation du secteur maritime à travers l’Europe. Soit la moitié ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte