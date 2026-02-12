Eurazeo se renforce dans la décarbonation du secteur maritime

Premier closing pour le fonds Esmi II d’Eurazeo. La société de gestion annonce avoir réuni 175 M€ pour le deuxième millésime, lancé en décembre dernier, de son véhicule Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure, voué à la décarbonation du secteur maritime à travers l’Europe. Soit la moitié ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?Je me connecte