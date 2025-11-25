L’éolien en mer français « ne peut pas survivre sans PPE 3 » [Skyborn]

L’offshore français va mal, et c’est peu de le dire. L’un des appels d’offres se trouve infructueux (Oléron), les défections sur d’autres se multiplient (AO4 et AO8), tandis que le prochain, couvrant pas moins de 10 GW de puissance, tarde à se concrétiser. Il ne peut en effet émerger sans publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3), qui définit les objectifs de développement énergétique à horizon de 5 ans.

« S’il n’y a pas de PPE 3 avant la présidentielle 2027, je ne vois pas comment ...