Le prix de gros de l’électricité au plus bas depuis 5 ans [Marchés]

Par
Paul Messad
-
Print Friendly, PDF & Email
(Crédit : Pexels energepic.com)

Le prix de l’électricité pour livraison en 2026 (cal 26) est passé sous la barre des 51 €/MWh, à 50,30 €/MWh au moment de la rédaction de cet article, en chute de plus de 3 % par rapport à l’ouverture de la semaine dernière. Le prix pour livraison l’année suivante n’avait pas été aussi bas depuis ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentL’état-major de ERG France
Article suivantAlstom met en pause ses projets dans l’hydrogène  