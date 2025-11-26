Baisse du prix de l’électricité : le projet qui fait consensus

Par
Paul Messad
-
Print Friendly, PDF & Email
(c) Assemblée nationale

Depuis quelques jours, le sujet de la baisse de la facture d’électricité semble faire consensus minimal. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a indiqué hier à l’AFP que « plusieurs options sont sur la table pour être présentées au Parlement ». Ces « options » prendraient place dans un «  ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentVeolia veut devenir numéro un de la chaleur urbaine en Europe
Article suivantCEE : à la veille de la P6, le GPCEE insiste sur leur valeur économique