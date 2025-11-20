EDF porte une stratégie nationale d’électrification 

Par
Paul Messad
-
(c) Unsplash

Décarboner l’économie passe par son électrification, ont martelé hier les acteurs énergétiques et industriels invités au Giverny de l’Énergie. Pour ce faire, « nous manquons d’une stratégie nationale d’électrification, d’un cap quantitatif avec des points de passage chiffrés », a déclaré Géraldine Paloc, directrice « Accélération de l’électrification des usages » chez EDF. Raison pour laquelle le groupe s’y affaire et commence à ...

