EDF porte une stratégie nationale d’électrification 

Décarboner l’économie passe par son électrification, ont martelé hier les acteurs énergétiques et industriels invités au Giverny de l’Énergie. Pour ce faire, « nous manquons d’une stratégie nationale d’électrification, d’un cap quantitatif avec des points de passage chiffrés », a déclaré Géraldine Paloc, directrice « Accélération de l’électrification des usages » chez EDF. Raison pour laquelle le groupe s’y affaire et commence à ... Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte