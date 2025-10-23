Mirova atteint 1,2 Md€ pour son fonds MET6

La quête de nouveaux investisseurs dans les infrastructures de transition élargit ses horizons. Près de deux ans après son lancement, le 6ème millésime du fonds Mirova Energy Transition (MET6), d’une taille cible de 2 Mds€, réalise son deuxième closing : après un premier bouclage à 800 M€ en fin d’année dernière, il a atteint en août 1,2 Md€. Des engagements récoltés en partie dans de nouvelles géographies, en attendant le résultat des prospections en Chine.

(c) – Pexels

Environ 80 % de cette levée provient des ...