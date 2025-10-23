Budget : qui défend quoi sur l’énergie avant la séance plénière à l’Assemblée nationale

Les débats en commission de Finances sur la partie « recette » du projet de loi de finances pour 2026 se sont soldés, hier soir, par un rejet global et sans surprise du texte modifié par les amendements adoptés ces derniers jours, par 37 voix contre 11. A partir de demain, les députés réunis en hémicycle examineront donc le texte initial présenté à la cinquantaine de députés en commission. Cet échauffement en commission a donné un avant-goût des positions des uns et des autres et des équilibres à venir en plénière. Pour rappel, le Parlement a 70 jours pour adopter un texte. Dans le cas contraire, le gouvernement promulguera sa copie originale par ordonnance.

Ifer (article 19) :

Les députés ont maintenu en commission le quasi-doublement de l’Ifer pour les installations photovoltaïques, malgré l’opposition des élus de gauche, écologistes et d’une partie des centristes. La suppression sera de nouveau proposée en hémicycle, sans certitude que cela aboutisse à la vue des équilibres. De leur côté, les élus LR souhaitent plutôt étendre l’augmentation à l’éolien, quand les élus LIOT proposent de la circonscrire aux installations solaires de plus de 1 MW et demandent que les recettes abondent les budgets des collectivités territoriales.

VNU (article 41) :

Sur impulsion des Insoumis, soutenus par les élus RN, les députés en commission ont supprimé le système de « versement nucléaire universel » qui doit remplacer l’Arenh, en lui substituant une taxation de la rente pour chaque centrale de production. Par là même, l’amendement a rétabli les tarifs réglementés de vente du gaz et de l’électricité. Les Insoumis ont déposé un amendement similaire pour le débat en plénière.

TVA (article 25) :

Les députés en commission ont adopté le retour du taux à 5,5% sur les abonnements d’électricité et sa création pour la fourniture de froid renouvelable. En revanche, la baisse à ce niveau pour la consommation de carburants, de fioul, de gaz et d’électricité, portée par le RN, a été rejetée. Tous ces amendements ont été redéposés.

Industrie verte (après article 12) :

Prolongation jusqu’à fin 2028 du crédit d’impôt pour les investissements dans l’industrie verte (C3IV) qui devait s’arrêter à la fin de l’année. Le RN a proposé sans succès que ce soit aboli pour la production d’éoliennes. Réintroduit en hémicycle.