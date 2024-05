La GreenTech s’envole dans les indices French Tech

Elles montent, elles montent… les start-up de la GreenTech, toujours plus nombreuses, s’imposent désormais comme la principale force des indices French Tech Next40 et FT120, qui rassemblent les jeunes pousses tricolores les plus prometteuses.

Au sein de la nouvelle promotion, dévoilée ce jour, la GreenTech représente en effet un tiers (30%) des lauréats, soit au total 24 entreprises, dont six entrées cette année. Que ce soit dans l’énergie ...