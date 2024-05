Biométhane : des BPA en discussion mais pas de signature

Où en sont les Biomethane Purchase Agreements (BPA) ? Ces contrats d’achat direct de biométhane à long terme entre producteurs et acheteurs commencent à se développer en Europe et aux Etats-Unis. En France en revanche, pas d’annonce officielle hormis une transaction entre TotalEnergies et Saint-Gobain en 2023. Pourtant, des discussions ...

