Des actionnaires d’Engie réclament des précisions sur la stratégie climat

La stratégie d’Engie est-elle suffisante face au changement climatique ? Selon certains actionnaires de l’énergéticien, il est difficile de l’évaluer. Ils représentent 1,5% du capital social d’Engie et réclament une meilleure information pour mesurer l’écart entre la trajectoire actuelle de l’énergéticien et les exigences du scénario à 1,5°C, sans remettre en cause, pour autant, la stratégie du groupe.

Oui à davantage d’informations

Les ambitions 2030 de l’énergéticien ont été certifiées conformes à une trajectoire bien inférieure à 2°C par ...