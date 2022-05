Pas de révolution sur les marchés de l’énergie [RepowerEU]

La réforme des marchés de l’énergie fait partie du train de mesures annoncées aujourd’hui par la Commission européenne. Les cours très élevés de l’énergie menacent en effet la reprise économique entamée en 2021 et alimentent abondamment une inflation élevée, inconnue depuis des décennies en Europe. Malgré le lobbying d’une partie de Etats-membres, dont la France, Bruxelles ne compte pas renverser la table. La Commission garde les fondamentaux du marché et propose des aménagements pour protéger les ménages et entreprises les plus modestes.

Taxer les surprofits

Les mesures proposées aujourd’hui par la Commission européenne ...