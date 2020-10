Comment Sergies prépare le monde d’après

(@Sergies)

Approvisionnement français, circuits courts, co-investissement collectif-privé… : il ne faut pas aller chercher bien loin pour trouver, dans les énergies renouvelables et sur le terrain, des applications concrètes de ces concepts ravivés par la crise sanitaire et économique. Cette semaine, il suffira de se rendre dans la Vienne. L’énergéticien Sorégies y inaugurera coup sur coup une batterie et une centrale solaire flottante, deux premières pour cette filiale du syndicat d’énergie départemental Energies Vienne. Cet énergéticien 100% local et complètement intégré fait ici rimer décentralisation et innovation.

Apprendre à commercialiser les EnR

Dimensionnée à 2,5 MW et reliée à une centrale solaire de 12 MW tout juste raccordée à Senillé-Saint-Sauveur, la batterie est le fruit d’une société de projet co-détenue à parité par Sergies – la filiale EnR de Sorégies – et par Ze Energy, tout nouveau développeur créé par des anciens de Solairedirect et spécialisé dans le solaire commandable. « Sorégies vise ...