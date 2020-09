A Stains, le Lab Crigen se met au vert

(@JPP)

Ejecté de Saint-Denis (93) pour ménager de la place à la future piscine olympique des Jeux de 2024, le centre de recherche appliquée Engie Lab Crigen* a rejoint la ville voisine de Stains, dans une nouvelle zone d’aménagement pensée pour créer de l’activité économique sur un territoire de banlieue parisienne nord qui dépasse les 20% de chômeurs. Inauguré hier par Jean-Pierre Clamadieu, président d’Engie sur un site flambant neuf de plus de 12 000 m², le centre de recherche sur le gaz et les EnR rassemble pas moins de 200 chercheurs. Engie en emploie en tout 900 répartis surtout dans trois centres, en France, en Belgique sur l’électricité et à Singapour sur le digital et les réseaux multifluides. La R&D d’Engie consomme 190 M€ de budget et affiche un palmarès d’environ 250 brevets en cinq ans, selon Jean-Pierre Clamadieu.

Solaire + H2

A Stains et comme l’explique la directrice du centre Adeline Duterque, le Lab Crigen explore ...