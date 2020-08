Le soutien à la production d’hydrogène confirmé

(@HDF Energy)

L’Afhypac et la filière hydrogène que ce syndicat représente ont emporté le morceau. Il y aura bien un mécanisme de soutien pour la production d’hydrogène décarboné, par électrolyse. C’est ce que prévoit le projet d’ordonnance qu’examinera le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) mardi 8 septembre, dont le texte est consultable ci-dessous. Directement inspirées par le complément de rémunération en vigueur dans les énergies renouvelables, les aides seront attribuées à la suite d’appels d’offres, pour des « installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit par électrolyse de l’eau » – ce qui inclut l’électricité nucléaire mais exclut l’H2 issu de biomasse.

Faut-il prioriser les industriels français ?

L’ordonnance précise que « les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient d’une aide financière à l’investissement, d’un contrat offrant un complément de rémunération ou d’une combinaison des deux », limite la durée de l’aide à vingt ans et prévoit même des opérations de financement participatif pour impliquer les riverains des électrolyseurs. Il reste à en savoir plus sur les modalités financières, entre autres ; les critères du complément de rémunération seront précisés par voie réglementaire, par un décret en Conseil d’Etat. Il reste aussi à savoir si les craintes qu’exprimait en février Alice Vieillefosse lors du congrès Hyvolution, sont levées. La directrice de cabinet de Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat, estimait alors que le dispositif avec complément de rémunération à la production ne permettrait pas d’aider en priorité les fabricants français, alors que les pouvoirs publics veulent encourager la création d’emplois et conjurer le risque de voir le marché envahi par les produits étrangers, comme c’est le cas dans l’énergie solaire.

Des GO à échanger

Ce projet d’ordonnance statue aussi sur la nature de l’hydrogène produit et met en place deux systèmes de traçabilité, avec la possibilité pour un consommateur d‘hydrogène fossile d’acheter des garanties d’origine et de verdir ainsi son profil sans pour autant décarboner son approvisionnement. Le texte prévoit plus précisément que « lorsque la traçabilité physique de l’hydrogène est possible et que la garantie est cédée en même temps que l’hydrogène, le gaz pourra bénéficier d’une garantie de traçabilité pour que son caractère renouvelable ou bas-carbone puisse être valorisé par le producteur et connu de l’acheteur. Lorsque la garantie pourra être cédée indépendamment de l’hydrogène ou que celui-ci est mélangé au cours du transport à un autre type d’hydrogène, l’hydrogène bénéficiera d’une garantie d’origine, qui affichera le soutien de l’acheteur à une filière vertueuse, même s’il ne consomme pas réellement cet hydrogène renouvelable ou bas-carbone (ce système de garanties d’origine est équivalent à ceux existants pour l’électricité renouvelable et le biogaz). »

Consulter le projet d’ordonnance sur l’hydrogène (ici en PDF) :

