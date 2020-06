Unéole veut coupler éolien urbain et photovoltaïque

Pour son premier vrai projet, Unéole vise Bercy, ni plus ni moins. Le ministère de l’Economie et des Finances pourrait en effet accueillir les éoliennes urbaines de cette start-up créée en 2014 à Douai. Ce projet a pris du retard à cause de la crise du Covid-19, « mais je l’imagine démarrer au second semestre », confie Quentin Dubrulle, fondateur de l’entreprise et actionnaire majoritaire aux côtés de 18 business angels.

Un gisement 5 fois supérieur

Le métier d’Unéole est double. D’une part, la production et la vente d’éoliennes à installer sur les toits des bâtiments neufs ou faisant l’objet d’importants travaux de réhabilitation. Son atelier de fabrication est situé à Arras. D’autre part, un bureau d’études à Lille spécialisé dans le potentiel éolien des villes. L’entreprise de 7 personnes a ainsi déjà ...