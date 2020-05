Les EnR comparaissent de plus en plus souvent au tribunal

La transition énergétique progresse partout, y compris dans la jurisprudence, où son occurrence a été multipliée par 7 entre 2000 et 2018, selon l’Observatoire des transitions environnementales et sociétales publié par le cabinet De Gaulle Fleurance & Associés.

Ce document apporte un éclairage intéressant sur la judiciarisation des énergies renouvelables. Dans l’éolien, ...

sans surprise, les recours sont toujours nombreux avec 141 décisions de justice disponibles en 2019, contre 13 en 2000. C’est toutefois nettement moins que le pic de 507 décisions atteint en 2013. Sur 74 recours étudiés plus précisément par le cabinet d’avocats depuis 2015, environ 50 ont été introduits par des opposants aux projets, le plus souvent réunis sous la forme d’associations. L’analyse note cependant 2 ou 3 recours introduits directement par les communes d’implantation des éoliennes. La plupart des recours concernaient les permis de construire et les autorisations ICPE, aujourd’hui remplacés par les autorisations uniques. Dans deux cas sur trois, les juridictions se prononcent en faveur des projets.

Le photovoltaïque donne également lieu à de nombreux recours avec 144 décisions de justice disponibles concernant une autorisation de projet en 2019, contre 10 en 2000. Le pic a été atteint en 2015 avec 231 décisions de justice. Et sur 57 décisions étudiées plus précisément depuis 2015, près d’une sur deux a abouti à l’annulation du projet. Pour quels motifs principaux ? Ils se fondent sur « la protection de l’environnement (impact sur la nature, les espèces protégées…), sur l’incompatibilité du projet avec la zone d’implantation (terrain situé en zone naturelle ou zone agricole), et sur l’interdiction de construction sur les communes littorales (si le projet ne se fait pas dans la continuité d’une agglomération) », note l’Observatoire.