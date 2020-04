Eolien+Covid-19 : le point sur l’activité chez Siemens-Gamesa France

(@Siemens-Gamesa)

A mi-parcours du confinement, où en sont la maintenance et la construction des parcs éoliens ? Responsable de l’activité Services en France de Siemens-Gamesa, qui compte 620 turbines sous contrat et un effectif de 150 personnes, Raymond Couloigner indique que la situation a sérieusement évolué en un mois et demi. La maintenance préventive a redémarré début avril, lorsque le stock de masques de protection pour le personnel s’est révélé suffisant pour tenir plusieurs semaines. A l’heure actuelle, la priorité demeure quand même donnée aux tâches les plus urgentes, comme le graissage. « Nous avons pris un peu de retard, qui devrait être résorbé complètement d’ici fin octobre », prévoit ce spécialiste.

La maintenance corrective relancée

La hiérarchisation est également de mise dans les réparations, elles aussi relancées, « mais pas les ...