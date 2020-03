La crise Covid-19 modifie déjà les conditions de financement des EnR

(@Epex)

La crise du Covid-19 fait entrer le financement des projets d’énergies renouvelables dans une période d’incertitudes, c’est le moins que l’on puisse dire. La première des interrogations porte sur le prix de l’énergie, et de l’électricité pour commencer. « Même si la baisse est conjoncturelle, nous pensons qu’elle va influencer les courbes d’anticipation sur le moyen et le long terme, ce qui risque de modifier la valorisation des projets EnR », prévoit Nicolas Rochon, fondateur de RGreen Invest. Avec un prix spot en baisse de 30%, le financement d’un parc éolien dont la production était destinée à être vendue sur le marché est d’ores et déjà beaucoup plus difficile. L’effondrement du cours du pétrole pose aussi problème, car il va réduire temporairement la compétitivité des énergies renouvelables – en particulier pour les promoteurs ...