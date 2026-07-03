Les représentants syndicaux d’Urbasolar prêts à la grève

Les représentants du personnel d’Urbasolar montent au créneau. Dans un communiqué publié hier, les membres du comité social et économique (CSE), portés par le syndicat des cadres CFE-CGC critiquent les mesures proposées par la direction qu’ils jugent « dérisoires » au regard des revenus et de la trésorerie du propriétaire du développeur-producteur photovoltaïque de Montpellier, l’énergéticien suisse Axpo.

En témoigneraient les calculs des experts mandatés par le CSE. Ils montreraient que les dernières améliorations de l’offre initiale de la direction représenteraient ...