Les financeurs se préparent aux modèles d’affaires plus risqués

[Compte-rendu] Après des années d’un schéma fondé sur les aides publiques, le secteur des énergies renouvelables (EnR) en France est lancé dans la quête de nouveaux modèles économiques – et de financements pour les soutenir. Des modèles plus risqués auxquels ...
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