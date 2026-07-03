Les financeurs se préparent aux modèles d’affaires plus risqués

Par
Natasha Laporte
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[Compte-rendu] Après des années d’un schéma fondé sur les aides publiques, le secteur des énergies renouvelables (EnR) en France est lancé dans la quête de nouveaux modèles économiques – et de financements pour les soutenir. Des modèles plus risqués auxquels ...

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