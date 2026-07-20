Légère accalmie sur le prix des modules photovoltaïques

Les prix des modules solaires n’ont guère augmenté en juin, « pour la deuxième fois cette année », observe la place de marché et grossiste allemand pvXchange dans son dernier bulletin. Dans une tendance largement marquée à la hausse depuis le début 2026, le mois passé signe une ...
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