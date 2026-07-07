L’Allemagne lance les inscriptions aux appels d’offres pour 9 GW de capacités de longue durée

Entre la sortie du charbon et la montée des énergies renouvelables, le marché de l’électricité allemand traverse un rééquilibrage structurel. Pour lui donner un cadre financier et réglementaire garantissant la sécurité de l’approvisionnement électrique en 2031, le projet de loi baptisé « Strom VKG » introduit un mécanisme de capacité via des appels d’offres échelonnés. Et si le processus législatif n’est pas encore terminé – la dernière lecture au Bundestag étant prévue pour jeudi -, l’Agence fédérale allemande de régulation des réseaux (Bundesnetzagentur) ouvre ...

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