La sortie du gaz intéresse plus de territoires que prévu [SGPE]

« La sortie du gaz est le sujet le plus complexe pour la puissance publique et les collectivités », a déclaré ce matin Augustin Augier, à la tête du Secrétariat général à la planification écologique. Intervenant lors d’un point d’étape gouvernemental sur le plan d’électrification, il a décliné cet exercice à l’égard de l’expérimentation « 100 territoires ». Les candidatures restent en cours d’instruction par l’Etat, les lauréats seront révélés « dans les prochains jours », a de son côté promis Maud Bregeon, ministre de l’Energie et ordonnatrice de l’événement.

Virage tout électrique

Sur les 200 prétendants à ce test – dont une importante proportion de zones rurales – Augustin Augier s’attendait à ...