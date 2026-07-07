La sortie du gaz intéresse plus de territoires que prévu [SGPE]

Par
Jean-Philippe Pié
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Maud Bregeon, ministre de l’Energie a présenté aujourd’hui les évolutions du Plan d’électrification @JPP

« La sortie du gaz est le sujet le plus complexe pour la puissance publique et les collectivités », a déclaré ce matin Augustin Augier, à la tête du Secrétariat général à la planification écologique. Intervenant lors d’un point d’étape gouvernemental sur le plan d’électrification, il a décliné cet exercice à l’égard de l’expérimentation « 100 territoires ». Les candidatures restent en cours d’instruction par l’Etat, les lauréats seront révélés « dans les prochains jours », a de son côté promis Maud Bregeon, ministre de l’Energie et ordonnatrice de l’événement.

Virage tout électrique

Sur les 200 prétendants à ce test  – dont une importante proportion de zones rurales –  Augustin Augier s’attendait à ...

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