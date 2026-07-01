Géothermie : Arverne hyperactif dans un secteur amorphe

Rencontré lors du salon des industries du sous-sol, ces « Géodays » organisés mi-juin à Pau, Pierre Brossolet, PDG d’Arverne, l’assurait à GreenUnivers : « il y a un moment géothermie en France », un momentum qu’il entend faire durer jusqu’aux élections de 2027. Dans les faits, il s’agit plutôt… d’un moment Arverne. Car ces dernières semaines, le « premier fournisseur français de solutions géothermales » a multiplié les annonces, une démonstration de force soigneusement orchestrée.

RGreen Invest monte à bord

Au premier jour de l’ouverture de ce salon, le groupe annonçait une importante opération financière : une levée de fonds de 70 M€ contre 33 M€ initialement prévus. Pour y parvenir, le PDG d’Arverne dévoilait son association avec Infragreen 5, l’un des fonds de l’investisseur RGreen spécialisé dans les énergies renouvelables. Particularité de l’opération : Pierre Brossollet renforce sa propre mise au capital, affichant ainsi sa confiance dans le projet. Un signal adressé aux marchés autant qu’à l’écosystème énergétique.

Dans la foulée et après avoir franchi la barre des 100 chantiers, sa filiale DrillHeat dévoile une garantie inédite de 50 ans sur ses sondes géothermiques. L’objectif est clair : lever les réticences et convaincre que la géothermie d’Arverne est une technologie mature, avec des garanties comparables à celles d’autres infrastructures énergétiques. Quelques jours plus tard, le groupe officialise également son rapprochement avec l’entreprise paloise Sogeba, spécialisée en travaux publics, pour créer Arverne Forages et Travaux, une nouvelle structure destinée à accélérer le déploiement de la géothermie de surface en Béarn.

La géothermie patine

Une succession d’annonces pour crédibiliser l’idée d’un « moment géothermie » mais qui raconte une autre histoire : celle de la domination du leader du secteur. Car derrière le volontarisme de Pierre Brossollet, le constat est plus nuancé. La géothermie ne représente que 1% de la chaleur produite en France. L’industrie reste marginale et son image, parfois négative : les mini-séismes en Alsace ont laissé des traces et les travaux géothermiques sont considérés comme onéreux. Des sociétés jettent même l’éponge.

Le secteur peine notamment à décoller auprès des industriels. Ses principaux débouchés demeurent les collectivités et les bailleurs franciliens exploitant le Dogger, principal aquifère du bassin parisien. Une dynamique que le BRGM* tente d’accompagner avec l’étude « Géoscan », consacrée à une meilleure connaissance du sous-sol de l’Ouest et du Sud francilien. D’autant que sur le terrain politique, la géothermie patine.

Depuis le plan national pour la filière porté par l’ex-ministre Agnès Pannier-Runacher en 2023 et la mission « commando » lancée en 2025 par l’ancien Premier ministre François Bayrou, fervent défenseur de la filière, les annonces se sont taries. À l’ouverture des Géodays, Pierre Brossollet le reconnaissait lui-même : « malgré les succès, les acteurs de la géothermie sont à risque, fragiles, timides, (…) des succès que l’Etat et les régions ne connaissent pas suffisamment ». Egalement président d’Avenia, le pôle de compétitivité des industries du sous-sol, le PDG d’Averne a appelé dans une lettre ouverte fin mai à porter le « Pacte sous-sol 2027 », qu’il souhaite articuler avec la PPE** et la SNBC***. « Nous avons, collectivement, une fenêtre de tir unique » y écrit-il, convaincu que le moment est venu de faire connaître et reconnaître la valeur stratégique du sous-sol français.

*Bureau de recherches géologiques et minières

**Programmation pluriannuelle de l’énergie

***Stratégie nationale bas carbone