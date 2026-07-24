Biométhane : Waga souscrit une dette senior inédite pour l’Europe  

En incluant des projets pas encore contractualisés et des sites dans plusieurs pays, Waga Energy boucle un original financement bancaire senior pour ses activités en Europe, après l’avoir réussi aux Etats-Unis. « Nous franchissons un cap, en termes d’historique et de crédibilité vis-à-vis des banques », assure Jean-Michel Thibaud, directeur financier de ce producteur de gaz récupéré sur les sites d’enfouissements de déchets.

L’unité de production de biométhane sur le site de Claye-Souilly – (c) Veolia et Waga Energy

L’emprunt de 128 M€ sur 10 ans agrège ...