Biométhane : Waga souscrit une dette senior inédite pour l’Europe  

Par
Jean-Philippe Pié
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En incluant des projets pas encore contractualisés et des sites dans plusieurs pays, Waga Energy boucle un original financement bancaire senior pour ses activités en Europe, après l’avoir réussi aux Etats-Unis. « Nous franchissons un cap, en termes d’historique et de crédibilité vis-à-vis des banques », assure Jean-Michel Thibaud, directeur financier de ce producteur de gaz récupéré sur les sites d’enfouissements de déchets.

L’unité de production de biométhane sur le site de Claye-Souilly – (c) Veolia et Waga Energy

L’emprunt de 128 M€ sur 10 ans agrège ...

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