Alba Infra rachète un portefeuille à RWE, s’associe à une filiale de Tevali

Altevera. C’est le nom que portera la plateforme de production d’énergies renouvelables (EnR) lancée, selon nos informations, par la société de gestion Alba Infra Partners avec Tevalia Capital, une filiale du conseil en M&A Tevali Partners. Son ambition ? Devenir un producteur d’électricité indépendant (IPP) paneuropéen axé sur l’éolien, le solaire ainsi que le stockage par batteries. Son premier investissement : l’acquisition auprès de RWE d’un portefeuille ...

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