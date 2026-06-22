Sienna met la flexibilité en priorité d’investissement

Par
Natasha Laporte
-
Print Friendly, PDF & Email

Sienna garde le cap. « Nous avons toujours essayé de financer ce qu’il y a de plus novateur en matière de complexité dans la transition énergétique », affirme Philippe Garrel, directeur des fonds transition énergétique crédit privé chez Sienna Investment Managers. Et aujourd’hui, « les besoins de la transition, c’est la flexibilité », souligne ce gérant au sein de Sienna dont les activités « Sienna Private Credit » et « Sienna Gestion » ont ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

 

Article précédentBruxelles lance une place de marché pour le biométhane
Article suivantLes SMR inclus dans le plan Tibi 3 à 13 Mds€