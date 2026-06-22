Sienna met la flexibilité en priorité d’investissement

Sienna garde le cap. « Nous avons toujours essayé de financer ce qu’il y a de plus novateur en matière de complexité dans la transition énergétique », affirme Philippe Garrel, directeur des fonds transition énergétique crédit privé chez Sienna Investment Managers. Et aujourd’hui, « les besoins de la transition, c’est la flexibilité », souligne ce gérant au sein de Sienna dont les activités « Sienna Private Credit » et « Sienna Gestion » ont ...

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